Cкончалась вторая пассажирка, выжившая при крушении Boeing 737 под Гаваной

На Кубе скончалась вторая из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной. Таким образом, число жертв авиакатастрофы, произошедшей 18 мая, возросло до 112 человек.

Как сообщает Radio Reloj со ссылкой на Министерство здравоохранения Кубы, в госпитале имени Каликсто Гарсии от тяжелых травм и ожогов скончалась 40-летняя Эмили Санчес, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 мая СМИ сообщили о смерти первой выжившей пассажирки - 23-летняя Греттель Ландрове также скончалась в гаванском госпитале. Она была уроженкой города Ольгин, куда направлялся разбившийся самолет, но в последнее время жила в Гаване.

На данный момент в больнице находится еще одна женщина, состояние которой оценивается как критическое.

На днях спасателям удалось обнаружить второй бортовой самописец самолета, принадлежащего мексиканской авиакомпании Damojh. Борт был арендован для полетов кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion.

Boeing 737 разбился после вылета из гаванского аэропорта имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Изначально сообщалось, что погибли 110 человек, в том числе пятеро детей. К настоящему времени идентифицированы останки более 70 погибших. Ожидается, что процедура опознания тел займет несколько недель.

На месте трагедии продолжают работать следователи. Крушение стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.