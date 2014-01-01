Российская оппозиция: Кремль будет покрывать тех, кто сбил самолет MH17

Находящиеся в Литве представители российской оппозиции говорят, что Кремль будет прикрывать ответственных за катастрофу малайзийского лайнера над Восточной Украиной в 2014 году.

Так они комментировали выводы следственной группы под руководством Нидерландов о том, что самолет был сбит ракетой российских военных.

«Совершенно очевидно, что в нормальном, цивилизованном процессе виновные в убийстве 298 мирных граждан должны предстать перед судом. Но мы также понимаем, что никаких экстрадиций не будет», - сказал журналистам критик Кремля и бывший чемпион мира по шахматам Гари Каспаров, участвовавший в проходящем в Тракайском районе Литвы Российском форуме.

«Сейчас зафиксировано, что российская власть, как минимум, покрывает убийц», - добавил он.

Самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области Восточной Украины.

После опубликованного в четверг вывода следователей Россия продолжает отрицать свою причастность к трагедии.

Г. Каспаров прогнозирует, что Нидерланды, скорее всего, даже не будут требовать экстрадиции российских должностных лиц, ответственных за катастрофу.

«Я не питаю оптимизма, что голландское правительство сделает следующий шаг - потребует экстрадиции. Все понимают: если вы требуете экстрадицию, тогда вы должны сделать и следующий шаг. И это вопрос даже не Голландии, а всего Евросоюза, всего цивилизованного мира», - сказал он.

Деятель российской оппозиции, правозащитник Владимир Кара-Мурза отметил, что поведение России в происходящем процессе свидетельствует о том, «насколько путинский режим пытается игнорировать и саботировать любые процедуры, связанные с международной ответственностью и международным правом».

Международная команда следователей заявила, что малазийский лайнер был сбит системой «БУК-ТЕЛАР», которая была доставлена из Курской 53-й зенитной ракетной бригады РФ.

Она утверждает, что к этой трагедии причастны около сотни человек, но имена подозреваемых пока не публикуются.