Трамп вновь решился встретиться с Ким Чен Ыном 26

Вашингтон ведет переговоры с Северной Кореей о саммите на высшем уровне. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«У нас проходят очень конструктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего пройдет в Сингапуре в заявленный ранее день, 12 июня», — сказал он, отметив, что в случае необходимости срок может быть перенесен на более поздний срок.

24 мая Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. За несколько часов до этого северокорейские власти в присутствии иностранных журналистов взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками на ядерном полигоне Пхунгери. Решение о демонтаже объекта было принято в конце апреля в ходе первого в истории саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи.

25 мая Северная Корея выразила сожаление об отмене саммита глав государств и объяснила решение американского лидера «недостатком воли или отсутствием самоуверенности». В тот же день стало известно о подготовке новых санкций в отношении Пхеньяна, которые могут быть введены уже на следующей неделе.