Стрельба в американской школе: учитель остановил вооруженного школьника, получив три пули

Как отмечается, Симен в процессе получил три огнестрельных ранения. Одна пуля попала ему в район живота, еще одна в бедро, третья в руку. Учитель был госпитализирован в критическом состоянии, однако благодаря врачам его жизни уже ничего не угрожает.

Ученики и их родители также подтвердили, что именно Джейсон Симен остановил стрелка, который достал пистолет и открыл огонь в то время, когда его одноклассники сдавали тест.

«Наш учитель молниеносно бросился на него, выхватил пистолет и завалил на землю.

Если бы не он, пострадавших бы было намного больше», - рассказал один из школьников.

This is Jason Seamen, he's a 7th grade science teacher who disarmed the shooter at Indiana's Noblesville Middle School. He pegged the kid with a basketball then tackled him.



He took three bullets, and is in critical condition. Everyone else is safe. pic.twitter.com/aPcfn5lMp8— Noah (@noah_corona) May 25, 2018