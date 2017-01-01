Суббота, 26 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: Eero Vabamaegi /

Самый короткий международный авиарейс запустили в Южной Америке. Об этом сообщает News18.

Рейс выполняет авиакомпания Aruba Airlines. Он соединит остров Аруба — заморскую территорию Нидерландов — и венесуэльский город Пунто Фиджо, расстояние между которыми составляет 80 километров. Перелет длится восемь минут.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цены на них начинаются от 200 долларов.

Самый короткий в мире внутренний авиарейс занимает две минуты. Он соединяет аэропорты Уэстрей и Папа-Уэстрей на Оркнейских островах в Шотландии.

В сентябре 2017 года сообщалось, что авиарейс Москва — Симферополь занял 12-е место в топ-20 наиболее загруженных в мире авианаправлений. За июль прошлого года на данном направлении было перевезено более 186 тысяч пассажиров. Лидером списка стал маршрут из Гонконга в Тайбэй на Тайване.

0 Комментарии