Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире

Самый короткий международный авиарейс запустили в Южной Америке. Об этом сообщает News18.

Рейс выполняет авиакомпания Aruba Airlines. Он соединит остров Аруба — заморскую территорию Нидерландов — и венесуэльский город Пунто Фиджо, расстояние между которыми составляет 80 километров. Перелет длится восемь минут.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цены на них начинаются от 200 долларов.

Самый короткий в мире внутренний авиарейс занимает две минуты. Он соединяет аэропорты Уэстрей и Папа-Уэстрей на Оркнейских островах в Шотландии.

В сентябре 2017 года сообщалось, что авиарейс Москва — Симферополь занял 12-е место в топ-20 наиболее загруженных в мире авианаправлений. За июль прошлого года на данном направлении было перевезено более 186 тысяч пассажиров. Лидером списка стал маршрут из Гонконга в Тайбэй на Тайване.