«Осталась только голова и одна лапа»: В Эстонии волки загрызли собаку

На этой неделе живущий в Пайде, в деревне Корба Ильмар Арро получил от Департамента окружающей среды подтверждение, что полторы недели назад любимого друга их семьи собаку Тоту загрызли волки и государство возместит нанесенный лесными животными ущерб, пишет Järva Teataja.

Ильмар Арро сказал, что с детства живет в деревне Корба, но никогда своими глазами не видел волков и не слышал их вой. «Собаки лают по ночам, но я не знаю, на что или на кого они поднимают голос», - говорит он.

От этого еще большим было удивление Арро, когда полторы недели назад он не нашел утром любимца семьи Тоту на огражденной забором территории. «Он и раньше пролезал под забором. Взяли вторую собаку и пошли его искать», - рассказывает Арро.

Вторая собака что-то учуяла и семья решила следовать за ней. Таким образом они нашли вблизи поля останки Тоту. От собаки осталась только голова и одна лапа. «Картина была жуткая. Пару дней назад Тоту еще играл в саду с детьми и загорал вместе с ними на одеяле», - говорит Арро.

Тоту — собака смешанных кровей, она была маленького роста. «У нее были более длинные ноги, чем у таксы, но она была ниже колен. Ей было четыре года, она была дружелюбна и любила играть. Скорее друг детей, чем охранник дома», - вспоминает хозяин.

Как собака могла попасть в лапы волков, Арро не может сказать. «Скорее всего она пролезла под забором и пошла гулять вокруг. Вряд ли волки пришли в сад», - говорит он.

Нападение произошло возле забора, поскольку на этой неделе в траве Арро нашел еще останки Тоту.

Арро очень обеспокоен случившемся. В том же саду у него живут еще две собаки. Старшая сидит на цепи и живет между домами, не на огражденной забором территории. Меньшая собака живет в саду, как и Тоту.

Арро вспоминает, что пять или шесть лет назад в их семьей пропала еще одна собака, но обвинять волков он не может, поскольку нет доказательств.

Сейчас, когда жертвой волков стала Тоту, семья Арро хочет предупредить людей, чтобы они держали своих собак за забором и проверили все места, через которые любимцы могут сбежать.

О случившемся жена Арро сообщила в охотничий клуб Ярвамаа, которые в свою очередь сообщили об этом в Департамент окружающей среды.