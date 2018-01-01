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В Париже задержали десятки протестующих против Макрона

Korrespondent.net
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Протесты во Франци против реформ Макрона | Фото: JACQUES DEMARTHON / AFP

В субботу, 26 мая, в Париже прошла антиправительственная акция протеста по поводу политики правительства и президента страны Эммануэля Макрона. Как передает BFM, во время митинга пострадали семеро полицейских и были задержаны 39 человек.

Глава МВД Франции Жерар Колон и штаб парижской полиции подтвердили, что во время протестов семеро полицейских получили различные травмы. Также сообщается, что некоторые из задержанных пытались пронести на акцию оружие.

«На митинге начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протеста», - добавил Колон.

Участники протестной акции «Народный подъем», в которой по данным французских СМИ принимает участие более 30 тысяч человек, выступают против правительства Франции и президента. Митинги планируется провести также в других городах Франции, таких как Тулуза и Марсель.

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