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В Латвии ожидается очень жаркий день; у моря будет прохладнее

Korrespondent.net
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Утром в воскресенье по всей Латвии сохраняется сухая и солнечная погода, днем на большей части территории страны ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +25..+28 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Сохраняется возможность небольшого кратковременного дождя. Будет дуть слабый ветер.

В свою очередь на побережье установился умеренный морской бриз, под влиянием которого днем температура воздуха опустится до +17..+22 градусов. На большей части побережья ожидается ясная погода.

В Риге также будет сухо и солнечно. В первой половине дня столбик термометра поднимется до отметки в +27 градусов, позднее умеренный северный, северо-западный ветер принесет холодные воздушные массы, в результате чего воздух остынет до +19 градусов.

Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждает, что в местами по стране сохраняется высокая пожароопасность в лесах. В силе и предупреждение о жаре, которая в ближайшие дни только усилится - на следующей неделе температура воздуха достигнет отметки в +30 градусов.

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