Воскресенье, 27 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

СМИ: Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом

Korrespondent.net
Фото: LUCAS JACKSON / REUTERS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ренхап.

Отмечается, что Ким Чен Ын «выразил твердое намерение провести встречу с Трампом».

Ранее СМИ сообщили, что США отправят делегацию в Сингапур для подготовки саммита с КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Но в Вашингтоне допустили, что встреча все еще может состояться.

0 Комментарии