СМИ: Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ренхап.

Отмечается, что Ким Чен Ын «выразил твердое намерение провести встречу с Трампом».

Ранее СМИ сообщили, что США отправят делегацию в Сингапур для подготовки саммита с КНДР.



Напомним, президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Но в Вашингтоне допустили, что встреча все еще может состояться.