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В аэропорту Лондона из-за удара молнии отменили часть рейсов

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии вышла из строя система заправки самолетов, что стало причиной задержки части рейсов, сообщает в Twitter пресс-служба аэропорта.

На данный момент, по сообщению пресс-службы, инженеры восстановили функционирование заправочной системы.

Также по информации местных СМИ, некоторые рейсы, следовавшие в Станстед, из-за молнии были перенаправлены в другие аэропорты, в частности в Бирмингем и Ист-Миндлендс.

В аэропорту скопилось несколько сотен пассажиров, чьи рейсы отложили. Очевидцы говорили о проблемах при перерегистрации на рейс и очередях, в которых стояли до сотни человек.

Некоторые рейсы были задержаны более чем на три часа.

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