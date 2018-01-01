Адвокат Родченкова заявил, что в ФИФА замели мошенничество россиян под ковер

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, выразил возмущение по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть допинговые разбирательства в отношении российских футболистов. Он обвинил организацию в умалчивании проблем с допингом у хозяев ЧМ-2018.

«Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования и желают «замести под ковер» мошенничество России с допингом. И ФИФА - одна из них», - заявил Уолден порталу Inside the Games.

«Эта ситуация никогда не улучшится, чистые спортсмены никогда не будут защищены, если только конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за допинговое мошенничество на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать конгресс в необходимости этого», - добавил адвокат.

На этой неделе ФИФА объявила о закрытии допинговых расследований в отношении российских футболистов, фигурирующих в расширенном списке национальной команды для участия в стартующем в следующем месяце домашнем чемпионате мира, из-за недостатка убедительных доказательств нарушения ими антидопинговых правил.

Расследование велось научными и юридическими экспертами на основании данных, переданных независимым экспертом WADA профессором Ричардом Маклареном и непосредственно Родченковым. Ни в одном из образцов не было выявлено аномальных отклонений или следов подмены содержимого - царапин и т. д.

Однако, как отмечает Inside the Games, разбирательства в отношении футболистов, не входящих в состав сборной РФ на ЧМ-2018 все еще продолжаются.

Сам Родченков заявлял, что положительные тесты в российском футболе было приказаны игнорировать.