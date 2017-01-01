Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС

Британские евроскептики заподозрили правительство страны в намерении тайно остаться в составе Европейского союза. Опасения возникли после того, как выяснилось, что правительственные чиновники решили выделить сотни тысяч фунтов стерлингов на проведение выборов в Европарламент.

Как выяснила The Telegraph, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов на «деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент в 2019 году».

Как отмечает газета, выборы в Европарламент должны пройти между 23 и 26 мая следующего года. При этом Британия должна покинуть Евросоюз двумя месяцами ранее, 29 марта 2019 года. По этой причине распространяются опасения, что сроки Brexit могут быть сорваны, подчеркивает издание.

В избирательной комиссии пояснили, что средства были выделены «в качестве меры предосторожности», чтобы она могла располагать необходимым бюджетом для выполнения своих функций в ходе выборов в Европарламент в том «маловероятном случае, если они все же состоятся».

По плану Brexit должен состояться в 23:00 29 марта 2019 года по британскому времени. Затем должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в столице Бельгии 19 июня 2017 года. Они должны должны продлиться до ноября 2018-го, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании летом 2016 года. 51,9% участников голосования выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске Brexit.



