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В Берлине прошли протесты сторонников и противников ультраправых

Korrespondent.net
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Фото: MARKUS HEINE / EPA

В Берлине 27 мая прошел марш, организованный ультраправой оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (AfD), на который собралось несколько тысяч человек, пишет DPA.

Участники шествия под названием «Будущее Германии» прошли от центрального железнодорожного вокзала в направлении Бранденбургских ворот. Правопорядок в ходе акций обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Одновременно в городе под лозунгом «Стоп ненависти» проходят акции левых организаций, ЛГБТ и противников расизма. Противники AfD засвистывали оппонентов.

«Альтернатива для Германии» выступает против приема беженцев из мусульманских стран.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральный секретарь Христианско-Демократической партии (ХДС), возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, раскритиковала AfD.

«AfD несет антисемитизм в парламент. Старые нацисты, неонацисты и правые популисты. Они не воспринимают людей, как достойных, как личностей. Эти люди - угроза для еврейской культуры в Германии», - заявила она.

Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен быстро ответил, что это именно ХДС грозит еврейской общине в Германии, поскольку он дает возможность многим мусульманским мигрантам, некоторые из которых совершают антисемитские выпады.

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