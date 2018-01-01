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СМИ: делегация США прибыла в Северную Корею

Korrespondent.net
Ким Чен Ын и Дональд Трамп | Фото: STR / AFP

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Для этого его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сун Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

Как уже писал Русский TVNET, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое «твердое намерение» провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена «враждебными высказываниями» северокорейского лидера.

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