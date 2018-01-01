На Кубе эвакуировали тысячи людей из-за шторма Альберто

На Кубе более пяти тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за субтропического шторма Альберто, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское агентство EFE.

По прогнозу института метеорологии Кубы, интенсивные дожди продолжатся на острове в течение ближайших 24 часов.

В провинции Санкти-Спиритус в центральной части Кубы эвакуированы около трех тысяч человек из-за угроз затопления, в том числе в районе водохранилища Саса, где из-за переполнения пришлось начать незапланированный сброс воды.

Еще две тысячи человек были эвакуированы в провинции Санта-Клара.

Среди пострадавших от урагана районов Кубы также Пинар-дель-Рио, Артемиса и Матансас, центр Сьего-де-Авила.

Альберто стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.