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Лава на Гавайях может уничтожить последний путь эвакуации

Korrespondent.net
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Фото: BRUCE OMORI/PARADISE HELICOPTERS / EPA

Гавайские власти предупреждают, что лава вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей Большого острова, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.

Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен.

Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения. Также опасность несут токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.

Ранее сообщалось, что электростанции на Гавайях грозит опасность из-за потока лавы из вулкана.

Напомним, вулкан на Гавайях начал извергаться месяц назад. Тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

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