Литва на этой неделе подпишет договор о вступлении в ОЭСР

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте подпишет договор о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Литва официально станет 36-м членом организации, объединяющей сильнейшие экономики мира.

Как отмечает администрация президента Литвы, членство в ОЭСР окончательно завершит процесс закрепления страны в наиболее важных международных организациях. Вступление в этот клуб поднимет не только престиж страны, но и принесет всестороннюю выгоду - Литва получит экспертную помощь ОЭСР высшего уровня, обеспечит себе более благоприятную оценку инвесторов, возможности более дешевого заимствования и более простой доступ к торговым площадкам в мире.

В сообщении также говорится, что за три года Литва сумела выполнить все поставленные перед ней задачи - реформировала лесное хозяйство и компании по надзору за транспортными путями, деполитизировала управление госкомпаниями, усилила борьбу с коррупцией.

Д. Грибаускайте подпишет договор вступления на сессии Совета министров ОЭСР в Париже.