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ЕС продлил санкции против режима Асада

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: STRINGER / AFP

Евросоюз продлил на год санкции против Сирии. Решение приняли на заседании Совета ЕС в понедельник, 28 мая.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры против сирийского режима до 1 июля 2019 года. Ввиду продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС относительно Сирии», – говорится в заявлении ведомства.

В обновленный санкционный список попали 259 лиц и 76 учреждений, против которых применили визовые запреты, а также заморозили их активы.

Экономические санкции ЕС против Сирии включают в себя запрет на импорт, ограничения в инвестиционной деятельности, блокирование активов сирийского центрального банка, а также ограничение экспорта некоторых технологий и оборудования.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума.

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