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СМИ: Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства

Korrespondent.net
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Роман Абрамович | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российский миллиардер Роман Абрамович репатриировался в Израиль. Об этом в понедельник, 28 мая, пишут «Вести» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что около 13:00 28 мая Абрамович прибыл в Бен-Гурион на частном самолете.

По словам собеседника СМИ, самолет миллиардера прибыл к первому терминалу международного аэропорта. Абрамович прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта («теудат-оле») и удостоверение личности («теудат-зеут»).

Из Бен-Гуриона новый репатриант Роман Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку. По неуточненным данным, сделал он это в Герцлии. Что касается международного паспорта («даркона»), то на данном этапе не ясно, получил ли его Абрамович сразу.

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