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В Эстонии на полигоне Сил обороны начался пожар: огнем охвачены 150 гектаров

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Mārtiņš Kalaus / LETA

Ландшафтный пожар, вспыхнувший в пятницу днем близ деревни Пала волости Куусалу Харьюского уезда в Эстонии, к середине дня в понедельник распространился на площади почти в 150 гектаров.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра, по словам которого еще в субботу вечером возгорание на территории полигона Сил обороны в Пала охватывало 145 гектаров. Борьбу с огнем ведут попеременно 2-3 экипажа спасателей и добровольцы, при этом последние преграждают путь пожару с безопасных для себя подходов к очагам возгорания. К спасательной операции подключен также самолет Сил обороны.

До сих пор не выяснено, по какой причине вспыхнул пожар. Пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны заверил, что военные в минувшую пятницу не вели на полигоне стрельбы.

В пятницу в 13.45 спасателям поступила информация о том, что на полигоне Сил обороны в Пала вспыхнул пожар, слышны взрывы оставшихся ненайденными боеприпасов. Сообщений о пожаре из региона поступило множество, поскольку дым от возгорания ветром разносило на далекое расстояние. Огонь быстро распространялся на открытой местности и участках молодого леса.

Для проведения пожарной разведки спасатели использовали дрон и данные наблюдений с борта самолета Сил обороны, в борьбе с огнем участвуют также добровольцы и военные со своей спасательной техникой.

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