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Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17

Deutsche Welle
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг | Фото: REUTERS/Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе. Падение лайнера стало прямым следствием агрессии России против Украины, заявил глава альянса в понедельник, 28 мая, в Варшаве.

Столтенберг назвал «все более напористую» Россию одной из самых больших проблем безопасности для страны НАТО, отмечает агентство dpa. Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.

24 мая Международная следственная группа на пресс-конференции в голландском Утрехте объявила, что установка «Бук», с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил. Москва все годы, прошедшие после трагедии, унесшей 298 человеческих жизней, отвергает все обвинения Международной следственной группы.

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