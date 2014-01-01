В России прокуратура потребовала для украинского журналиста 14 лет тюрьмы

Прокуратура России требует приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 14 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 28 мая, заявил адвокат Марк Фейгин, который представляет интересы Сущенко в суде.

В ходе прений, которые состоялись в Московском городском суде в понедельник, гособвинение заявило, что считает вину журналиста доказанной. В свою очередь, Сущенко в последнем слове отказался признать вину и расценил ситуацию как «спланированную провокацию российских спецслужб», - отметил Фейгин.

Корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки.

Журналист был арестован на два месяца по подозрению в шпионаже, затем эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

По словам адвоката Сущенко, журналист являлся корреспондентом агентства в Париже и во время задержания находился в России по личным мотивам. Киев требует немедленно освободить журналиста, приговор которому будет оглашен 4 июня.