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Врачи объяснили выздоровление Скрипалей

Lenta.ru
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Юлия Скрипаль | Фото: REUTERS/Scanpix

Отравленным в Солсбери бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии помогли восстановиться отличная совместная работа врачей и забота медсестер. Об этом в интервью еще не вышедшей телепрограммы Би-би-си Newsnight заявил заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей, передает The Telegraph.

Врач Стивен Джукс рассказал, в больнице не верили в выздоровление Скрипалей. По его словам, изначально медики решили, что у пострадавших опиодная передозировка, однако вскоре диагностировали отравление нервным агентом.

После того, как в больницу был доставлен полицейский Ник Бейли, врачи испугались, что инцидент в Солсбери приведет к большому числу жертв.

23 мая Юлия Скрипаль в интервью агентству Reuters рассказала о последствиях яда.

«Тот факт, что было применено нервно-паралитическое вещество, шокирует (...) Вся моя жизнь была перевернута с ног на голову»,

— пояснила женщина.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях.

Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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