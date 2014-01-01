Мистерия MH370: очередные поиски закончились неудачей

В 2014 году при загадочных обстоятельствах пропал пассажирский самолет авиакомпании «Malaysia Airlines» с 239 пассажирами и членами экипажа на борту. Официальной поисковой группе летательный аппарат найти не удалось и к поиску подключилась частная американская компания «Ocean Infinity», которая в течение 90 дней прочесала огромную площадь Индийского океана. Однако и на этот раз поиски закончились ничем, сообщили BBC.

Правительство Малайзии сообщило, что новые поисковые операции не планируются.

«Ocean Infinity» с помощью восьми небольших подлодок обыскала около 80 000 квадратных километров Индийского океана.

Договор, заключенный с компанией, предполагал, что оплату в размере 70 миллионов долларов США она получит только в том случае, если найдет корпус самолета. Так как этого не случилось, расходы на поисковую операцию компании придется покрывать из собственных средств.

Из-за погодных условий на территории, где могли бы находится обломки самолета, поисковую операцию невозможно будет проводить еще несколько месяцев.

Самолет пассажирского рейса 370 «Malaysia Airlines» по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (КНР) пропал 8 марта 2014 года и его следы по-прежнему не найдены. Официальными поисками занимались Австралия, Малайзия и Китай.

Поисковая операция MH370 является одной из крупнейших в истории авиации. 52 дня длились поиски на суше, а морское дно было обследовано на площади, превышающей 120 000 квадратных километров.

В 2015 и 2016 у берегов Африки и островов в Индийском океане вымыло обломки самолета, которые возможно, принадлежат MH370.