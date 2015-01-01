В Бельгии произошла стрельба, есть жертвы

Утром в бельгийском городе Льеж произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще два были ранены. Об этом сообщает французская газета France Soir.

По информации издания, неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени в центре города. Жертвами стали двое полицейских – мужчина и женщина, а также случайный прохожий.

Затем стрелок пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был убит подоспевшими полицейскими.

По словам очевидцев, во время стрельбы мужчина выкрикивал «Аллах акбар»!

Ранее сообщалось, что суд в Брюсселе вынес обвинительный приговорпредполагаемому участнику терактов в Париже в 2015 году Салаху Абдесламу. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, в результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек. В марте 2016 года Салах Абдеслам был задержан в Брюсселе.