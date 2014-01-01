В Берлине призвали Москву расследовать дело MH17

Правительство ФРГ призвало Россию проявить ответственность и расследовать катастрофу рейса MH17. В Берлине сожалеют, что Москва до сих пор не дала ответ на запрос Международной следственной группы о правовой помощи.

Правительство Германии в пятницу, 25 мая, призвало Россию провести полное расследование катастрофы малайзийского «Боинга» над территорией Восточной Украины. «России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду», - заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц (Martina Fietz) в Берлине после того, как Международная следственная группа (JIT) опубликовала выводы о причастности РФ к авиакатастрофе.

По ее словам, в правительстве ФРГ сожалеют, что JIT до сих пор не получила из Москвы удовлетворительного ответа на просьбы следователей о правовой помощи. При этом Фиц приветствовала инициирование судебного дела, о котором объявили в Нидерландах и Австралии. Обе страны обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Днем ранее, 24 мая, представители Международной следственной группы заявили, что установка «Бук», с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, «Бук» находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. В российском Минобороны отвергли обвинения JIT.