Приплыли: мужчина в Третьяковке напал на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Вечером 25 мая посетитель Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына»). Как сообщили в МВД РФ, мужчина разбил стекло картины с помощью металлического столбика ограждения, после чего несколько раз ударил им холст.

В результате нападения картина получила серьезные повреждения. 26 мая в пресс-службе ГТГ заявили, что холст в центральной части работы прорван в трех местах; кроме того, от падения стекла сильно пострадала авторская рама. По словам представителей галереи, нападавший сосредоточил удары в районе фигуры царевича.

Нападавший был задержан полицией.

На допросе он объяснил, что повредил картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», пишет ТАСС.

На опубликованном МВД видео мужчина говорит, что осознает тяжесть совершенного поступка и признает, что был пьян.

«Приехал посмотреть на нее [картину], в восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфет, выпил 100 грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло», — объясняет подозреваемый. По его словам, он специально приехал в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть эту картину.

Сотрудники Третьяковской галереи уже провели срочные реставрационные работы. Как заявили в ГТГ, картину изъяли из экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую сразу же по окончании первичных следственных действий.

Расходы по реставрации картины Репина пообещал оплатить Сбербанк. Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.