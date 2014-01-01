ЕС выделит Украине миллиард евро

Макрофинансовая помощь будет выделена двумя равными траншами. Однако, до этого решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.

Совет Европейского Союза во вторник, 29 мая, утвердил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в резмере 1 млрд евро. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Отмечается, что новая программа предусматривает выплату Украине двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Теперь решение должно быть утверждено на сессии Европарламента.

Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.

Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте одобрили предоставление Украинемакрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Однако, деньги выделят при одном условии.