В Беларуси привели в исполнение еще два смертных приговора

Расстреляли двух мужчин. Одного из них приговорили к смертной казни за убийство двух соседей-пенсионеров, другого - за третье убийство, которое он совершил в исправительной колонии.

В Беларуси привели в исполнение два смертных приговора. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает Настоящее время.

Отмечается, что расстреляли 32-летнего Алексея Михаленю и 30-летнего Виктора Летова.

О казни стало известно во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которых также приговорили к казни за убийство трех человек.

По данным TUT.BY, 32-летнего Алексея Михаленю приговорили к смертной казни за убийство двух соседей-пенсионеров в марте 2016 года. Обвиняемого ранее уже судили за кражу и убийство. А 30-летнего Виктора Летова приговорили к смертной казни за третье убийство, которое он совершил в исправительной колонии города Глубокое Витебской области, где уже отбывал наказание за убийство. Витебский областной суд приговорил его к наивысшей мере наказания в сентябре 2017 года.

По данным СМИ, Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Напомним, ранее в Беларуси привели в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Острикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью.