Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Грузии объявило о запуске процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией из-за решения официального Дамаска признать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые для большинства стран остаются частью Грузии, обвиняющей Россию в оккупации.

«Сирийский режим в результате манипуляций с российской стороны принял еще одно незаконное решение и с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права признал независимость неотъемлемых регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона», - констатировали в Тбилиси.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что международное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии «в ее международно признанных границах и политику непризнания оккупированных территорий».

В связи с этим Тбилиси призвал международное сообщество «дать соответствующую оценку незаконному решению режима Асада» и объявил о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирийской Арабской Республикой.

Вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, также занимающий пост главы МИД страны, тем временем также назвал признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии «очередным вопиющим нарушением режима Асада, которым манипулируют российские власти».

Ранее 29 мая Сирия и Республика Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипотношений. Сотрудничество двух стран будет регулироваться положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Накануне, 28 мая, в Москве состоялась трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в Российской Федерации, в ходе которой они согласовали текст и дату выхода коммюнике и обменялись соответствующими нотами.

Южная Осетия приветстовала решение официального Дамаска

Министр иностранных дел непризнанной Южной Осетии Дмитрий Медоев, в свою очередь, уже приветствовал инициативу сирийских властей о признании независимости кавказской республики.

«Подготовительный процесс длился несколько лет, и работа в этом направлении продолжается. Поиск новых друзей на разных континентах идет постоянно», - отметил он в интервью агентству «Sputnik Южная Осетия».

По его словам, накануне в Италии было подписано соглашение между Цхинвалом и городом Градара о взаимодействии в области экономики, культуры и студенческих обменов. «Это был очень хороший визит», - заключил дипломат.

В настоящее время власти Южной Осетии рассматривают вариант с открытием посольства в Дамаске.

Евросоюз осудил решение Дамаска признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Власти Евросоюза осудили решение сирийских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии. В Брюсселе подчеркнули, что действия Дамаска противоречат уставу ООН. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

«Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принципы территориальной целостности, которые обозначены в уставе ООН и соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН», - заявили в Брюсселе.

В Евросоюзе подчеркнули, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную независимость Грузии в пределах международно обозначенных границ.

«Мы остаемся привержены активной поддержке решения этого конфликта, включая работу через специальных представителей ЕС на Южном Кавказе и мониторинговую миссию Евросоюза», - добавили в Евросоюзе.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу.

Кроме того, частично признанные республики признают друг друга, а также признаны некоторыми другими самопровозглашенными государствами, в том числе Донецкой и Луганской народными республиками, Нагорно-Карабахской республикой, Приднестровьем и Сахарской арабской демократической республикой. Однако Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию частью своей территории.





