В Киеве убит известный российский журналист Аркадий Бабченко

На журналиста Аркадия Бабченко совершено покушение в Киеве. Неизвестный выстрелил ему в спину возле его дома. От огнестрельного ранения Бабченко скончался в машине скорой помощи. Смерть журналиста «Эху Москвы» подтвердил украинский депутат Антон Геращенко.

Ранее, вечером 29 мая, о покушении на Бабченко сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Айдер Муждабаев. «В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в соцсетях и украинских СМИ вечером во вторник распространилась информация о том, что Бабченко был застрелен. Так, «Обозреватель» со ссылкой на источник сообщает, что журналист скончался по пути в больницу.

Причем, по данным издания, в Бабченко выстрелили в его квартире на Никольско-Слободской улице в Киеве. «На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», - рассказал источник.





