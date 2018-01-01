В центре Санкт-Петербурга загорелся универмаг: более 500 человек эвакуированы

В центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, загорелся универмаг «Пассаж». По предварительным данным, возгорание произошло на надстройке на кровле здания. Из-за пожара были эвакуированы 450 посетителей и 80 сотрудников универмага. Позднее в городском МЧС сообщили о том, что пожарным удалось локализовать возгорание, передает РИА «Новости».

Сообщение о пожаре поступило в 19:45 мск. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На место пожара вскоре приехали сотрудники МЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава. Пожар был локализован в 20:32 мск.

Из-за пожара в «Пассаже» движение транспорта по Невскому проспекту возле универмага затруднено. Скорость движения в месте ЧП не превышает 5 км в час. По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Спасатели присвоили пожару повышенный уровень сложности, отмечает ТАСС.

«Около десятка пожарных расчетов, примерно столько же машин скорой помощи, несколько полицейских машин работают на месте ЧП. Дым пропал быстро», - рассказала одна из очевидцев, Ольга Кирсанова.

«Пассаж» - один из старейших и крупнейших торговых домов в Санкт-Петербурге.