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В ООН отреагировали на убийство российского журналиста Бабченко

Korrespondent.net
Аркадий Бабченко | Фото: REUTERS/Scanpix

В международных организациях призвали власти Украины провести немедленное и полное расследование инцидента.

Комитет ООН по вопросам защиты журналистов призвал Украину немедленно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

«Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая», − сказано в сообщении организации в Twitter.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к украинским властям с призывом немедленно расследовать резонансное убийство.

"Ужасная новость. В собственном доме в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли сейчас с семьей журналиста, − написал Дезир в Twitter.

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