США ужесточают выдачу виз гражданам Китая

Вашингтон внедряет меры, направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу.

США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая с 11 июня, согласно которым они оставляют за собой право ограничивать срок действия визы. Об этом сообщил представитель госдепартамента США, пишет Associated Press.

Отмечается, что речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

Также граждане Китая, работающие в компаниях, которые находятся в списке Министерства торговли США, должны будут получить специальные разрешения для получения визы от нескольких американских агентств, на что потребуется несколько месяцев.

По словам собеседника агентства, это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на то, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной собственности конкурентам. Он отметил, что процедура выдачи виз не изменилась.