Среда, 30 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Урагана Мария в Пуэрто-Рико: жертвами стали почти пять тысяч человек

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Количество погибших точно установить невозможно, потому что некоторые смерти были спровоцированы условиями, в которых люди жили месяцами.

Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений. Статья об их исследовании опубликована в New England Journal of Medicine.

По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 64 человека.

Ученые исследовали 3299 случайно выбранных домохозяйств. Респондентов опрашивали, в частности, о связанных с ураганом смертях в их семьях. Полученные данные исследователи сравнивали с официальной статистикой смертности в Пуэрто-Рико с 2016 года.

По словам исследователей, высокий уровень смертности сохранялся до конца 2017 года, а треть всех зафиксированных смертей связана с задержкой или перебоями медицинского обслуживания в пострадавшем регионе.

0 Комментарии