Составлен ФОТОробот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного вечером 29 мая в своем доме в Киеве на Никольско-Слободской улице. Изображение выложил на странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня, 29 мая, в 20:15, на линию 102 поступило сообщение о том, что по адресу своего дома в Киеве получил смертельное огнестрельное ранение гражданин Российской Федерации Бабченко, 1977 г.р., русский писатель и военный журналист, последнее место работы - канал АТР», - говорится в сообщении сотрудника правоохранительных органов.

По словам Аброськина, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Нацполиции, а также главного управления Нацполиции в Киеве.

Уже составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко. «Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия», - добавил Аброськин.

Бабченко был застрелен вечером 29 мая в своем доме в Киеве. По предварительным данным, убийца ждал журналиста в подъезде. Бабченко возвращался из магазина. Преступник произвел три выстрела ему в спину и скрылся. Журналист скончался в машине скорой помощи.



