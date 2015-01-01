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Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Боевики террористической группировки «Исламское государство» в ночь на среду, 30 мая, начали масштабное наступление в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.

По данным собеседника агентства, террористы предприняли атаку на позиции правительственных сирийских сил в районе Бадия и попытались прорвать блокаду, чтобы двинуться в сторону Пальмиры. В частности, джихадисты атаковали сирийские войска в стратегическом районе Хамима, который когда-то был опорным пунктом группировки в данном регионе.

Как отмечает источник Al-Masdar News, в настоящее время ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон не сообщается.

ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийским правительственным войскам при поддержке российской авиации удалось отбить город, но уже в декабре Пальмира снова перешла под контроль террористов. 2 марта 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Пальмиры от ИГ. После этого для участия в разминировании города в Сирию были отправлены российские саперы.

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