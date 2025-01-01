Авария в Англии: автобус помял 25 автомобилей (фото, видео)

Во вторник (29 мая) вечером в городе Дартфорд (графство Кент, Великобритания) произошло ДТП с участием автобуса и 25 автомобилей. В полиции сообщили, что 14 человек получили ранения, им была оказана помощь на месте. Виновник ДТП, водитель автобуса, сказал, что ехал на большой скорости из-за отказа тормозов.

По информации полиции, виновником аварии стал автобус: он ехал с большой скоростью по улице и столкнулся примерно с 14 машинами, которые потом продолжили сталкиваться одна с другой. Пострадавшие при инциденте были госпитализированы.

Как сообщает издание KentOnline, водитель автобуса задержан, в его отношении проводится расследование. Улица, на которой случилась авария, оцеплена полицией.