В латвийских банках ищут кремлевские деньги

Власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля по вмешательству во внутреннюю политику других стран. Расследование началось после того, как Рига получила соответствующее предупреждение от США. Об этом 30 мая сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters.

Как подтвердил агентству глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, граждане России и некоторых других бывших советских республик, в том числе люди, попавшие под санкции США, вкладывали деньги в латвийские банки. При этом некоторые из этих людей могли использовать подобные вложения для «подрыва политических систем в других странах», отметил министр.

«В настоящее время наши правоохранительные органы расследуют некоторую предоставленную нам информацию, связанную с гибридной войной», - сказал Ринкевичс.

Министр экономики Латвии Дана

Рейзниеце-Озола подтвердила, что правительство начало такое расследование после получения достоверной информации от «наших стратегических партнеров»

- Соединенных Штатов. «Это актуально для всей Европы. Особенно если это правда, что деньги были использованы для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах», - заявила Рейзниеце-Озола Reuters.

Министры не уточнили, какие именно дела сейчас расследуются, однако три высокопоставленных латвийских чиновника рассказали, что речь идет о движении средств из России через некий латвийский банк для поддержки попытки госпереворота в Черногории. В конце 2016 года, когда черногорцы проголосовали на парламентских выборах, власти страны арестовали 20 человек из соседней Сербии по обвинению в планировании вооруженного нападения на премьер-министра Черногории.

Сербия позже сообщила, что местная разведка и следственные органы «изолировали» группу людей, подозреваемых в осуществлении действий против властей в Черногории. Среди них оказались члены правых организаций, бывшие участники военизированных формирований, которые воевали в Донбассе.

Они располагали сложным оборудованием, которое позволяло отслеживать перемещения премьера Черногории Мило Джукановича и скрываться от черногорских спецслужб. У них также конфисковали униформу и около 125 тысяч евро.

Специальный прокурор Черногории на основе этих данных обвинил Москву в причастности к заговору, который, по его словам, был направлен на то, чтобы остановить интеграцию этой бывшей югославской республики в НАТО. Кремль назвал эти обвинения «абсурдными».

«Ответ на все претензии - нет»

Как отмечает Reuters, Россию также обвиняют в вмешательстве в выборы других стран - от Германии до США, хотя Москва все претензии отрицает.

Готовя этот материал, агентство обратилось за новым комментарием в Кремль, спросив, использовала ли Россия Латвию для финансирования операций политического вмешательства в Европу, пыталась ли устроить государственный переворот в Черногории, а также имели ли россияне, которые теперь находятся в санкционных списках США, счета в банках Латвии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил: «Ответы на все вопросы - нет».

В начале этого года американские власти обвинили третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. Это привело к закрытию банка. В отмывании российских денег был заподозрен глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич. Все это вызвало в Латвии крупнейший за десятилетие финансовый кризис, отмечает Reuters.