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Кремль прокомментировал убийство Бабченко

Korrespondent.net
Дмитрий Песков | Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Дмитрий Песков надеется, что украинские власти проведут «настоящее, а не показушное расследование».

В Кремле осудили убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко и призвали международное сообщество жестко отреагировать на то, в каких условиях в Украине работают представители СМИ.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, сообщает Интерфакс в среду, 30 мая.

«Произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца. Мы соболезнуем родным и близким, – заявил Песков. – Мы решительно осуждаем это убийство. Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит».

Пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что «в последнее время Украина, к сожалению, становится очень опасным местом для работы журналистов».

«Мы знаем, что там гибнет много людей, гибнет много журналистов, журналистов выгоняют из страны, журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки», – возмутился Песков.

Он считает, что «это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации».

Напомним, вечером 29 мая в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он был убит на пороге собственной квартиры.

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