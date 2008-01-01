Бункус незадолго до убийства отозвал два аукциона по требованиям на 400 тыс. евро

Администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус за день до убийства отозвал два запланированных на среду аукциона, на которых планировалось продать права требования на сумму около 400 тыс. евро по отношению к бывшим руководителям администрируемого им ООО «Rego Trade».

Бункус за свою карьеру был администратором всего 48 предприятий, но сейчас единственный его активный процесс неплатежеспособности - против «Rego Trade», свидетельствует информация из базы данных «Firmas.lv».

Компания по оптовой продаже продуктов питания «Rego Trade» была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Верховный суд в 2012 году удовтетворил иск Бункуса и взыскал с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Имеются права требования также по отношению к Будовскому на 192 055,50 евро и к Вапне на 204 145,75 евро. Оба этих долга Бункус планировал выставить на аукцион 30 мая, но 29 мая отозвал его.

Портал «Pietiek» несколько лет назад писал о конфликте между Бункусом как администратором «Rego Trade» и Ульманом. Предприниматель жаловался, что Службу государственных доходов, которая является крупнейшим кредитором «Rego Trade», представляли подчиненные брата Мартиньша Бункуса, руководителя отдела процесса неплатежеспособности налогового управления СГД Каспара Бункуса. На собрaниях кредиторов они поддерживали интересы администратора, а не государства, утверждал Ульман.

Мартиньш Бункус был застрелен сегодня утром возле Лесного кладбища.