ЦРУ: Ким Чен Ын готов открыть бургерные, а уничтожать ядерное оружие не готов

Руководство Северной Кореи не собирается в ближайшее время отказываться от ядерного оружия, следует из последних данных, полученных американской разведкой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех представителей ЦРУ. Между тем Белый дом продолжает готовить встречу президента СЩА Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, рассчитывая, что это приведет к ликвидации запасов ядерного оружия КНДР.

«Все знают, что они [Северная Корея] не намерены проводить денуклеаризацию», - заявил NBC News один из сотрудников разведки, который ознакомился с отчетом ЦРУ, распространенном ранее в этом месяце - за несколько дней до того, как Трамп сообщил об отмене запланированного саммита. Впрочем, на следующий день президент США заявил, что саммит 12 июня все-таки, скорее всего, состоится.

В то же время из доклада ЦРУ следует, что в списке потенциальных уступок со стороны КНДР в адрес США значится возможность открытия в Пхеньяне франшизы бургерных западного типа. По данным разведки, такой символический жест доброй воли предложил едва ли не сам Ким Чен Ын. Любовь Дональда Трампа к американскому фастфуду хорошо известна - в ходе своей избирательной кампании в 2016 году он заявлял, что хотел бы обсудить проблему ядерного оружия с северокорейским коллегой за столом переговоров с гамбургерами. Отметим, что в марте этого года Трампу пришлось отказаться от гамбургеров по настоянию врача.

Как сообщалось, 29 мая делегации Северной Кореи и Соединенных Штатов прибыли в Сингапур для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына, намеченной на 12 июня.

Когда КНДР все-таки может избавиться от своих ядерных запасов

О том, что КНДР готова свернуть свои ядерные программы и уничтожить запасы ядерного оружия, ранее в этом году неоднократно заявлял сам северокорейский лидер. Как передавали свидетели этих заявлений, Ким Чен Ын говорил, что если США перестанут рассматривать Пхеньян в качестве врага, не будут продолжать политику санкции и начнут с ним переговоры, как с серьезным партнером, то КНДР ядерное оружие больше не понадобится.

Для демонстрации серьезности своих добрых намерений по денуклеаризации Северная Корея в мае взорвала самый крупный в стране полигон для испытания ядерного оружия. Однако скептики тогда заявили, что разрушение полигона в Пхунгери мало повлияет на ядерную программу КНДР, поскольку ее ядерное оружие уже прошло все необходимые испытания и уничтоженный полигон уже был попросту не нужен.

Ранее свидетельства в пользу того, что Пхеньяну понадобится много времени для полного ядерного разоружения, привел профессор Стэнфорда Зигфрид Хеккер. Он четыре года ездил по ядерным объектам Северной Кореи и пришел к выводу, что их уничтожение может занять 15 лет.

В отчете ЦРУ излагается ряд поощрений, которые США и Южная Корея могут предложить Пхеньяну для того, чтобы он все-таки провел программу полной денуклеаризации. В числе таких стимулов - инвестиции в инфраструктуру и развитие сельского хозяйства КНДР.

Однако источники NBC News в разведке говорят, что многие сотрудники ЦРУ, скорее, не верят, что Ким Чен Ын, несмотря на свои обещания, когда-нибудь откажется от всего ядерного оружия.