На глазах общественности: часть военных учений в Литве этим летом пройдет на гражданских территориях

Наблюдать за предстоящими в июне в Литве крупными военными учениями сможет и общественность, так как часть их будет проходить на гражданских территориях, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы.

«Хотя учения обычно проводятся на полигонах и на территориях для военного обучения, (...) некоторые эпизоды учений будут проходить в Алитусском уезде, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском регионах, и жители Литвы смогут наблюдать там за определенными активными действиями», - сказал журналистам начальник Штаба обороны, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.

В июне в Литве будут проходить национальные учения «Гром Пяркунаса», несколько других менее крупных учений, а также международные военные учения Baltops и «Удар меча».

В общей сложности во время учений в стране будет тренироваться более десяти тысяч военнослужащих.

Представляя учения «Гром Пяркунаса», В. Вайкшнорас сказал, что в этих крупнейших в истории ВС Литвы национальных учениях будет задействовано более 8 тыс. военнослужащих и сотрудников системы внутренних дел, которые в военное время относятся к ВС.

«События будут развиваться, начиная с локального конфликта и понемногу переходя к сценарию гибридной войны, будут активированы силы, (не относящиеся к ВС в мирное время - ред.), будут активированы подразделения быстрого реагирования литовской армии. Позже ВС будут реагировать на широкомасштабный военный конфликт», - объяснил генерал.

ВС утверждают, что в ходе различных военных учений в Литве в июне будет задействовано до 13 тысяч литовских и союзнических военнослужащих и правоохранителей, при этом не будут достигнуты намеченные в международных правилах цифры, превышение которых означает повышение контроля за учениями.

В июньских учениях в Балтийском регионе будет задействовано несколько десятков тысяч военных. Армия утверждает, что эти учения будут проходить отдельно друг от друга и они между собой не связаны.