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На пляже в Вецаки потерялась маленькая девочка

Riga.lv
Фото: Edijs Pālens / LETA

29 мая, около 16:00, к спасателям Рижской муниципальной полиции на официальном пляже в Вецаки обратилась женщина, потерявшая свою дочь.

Примерно через минуту была получена информация от одной отдыхающей, которая заметила на пляже в зоне купания маленькую девочку без присмотра взрослых. Описание ребенка соответствовало информации матери.

Полицейские на оперативном квадроцикле отправились к сообщившей о ребенке женщине. Ребенка привезли на спасательную станцию, где передали матери и провели профилактическую беседу. Девочка за сравнительно короткое время прошла примерно 300 метров в сторону Калнгале.

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