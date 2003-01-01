Стрельба в Бельгии: террориста накануне на 36 часов отпустили из тюрьмы

Бенжамина Германа, который убил в Бельгии двух женщин-полицейских и молодого человека в городе Льеж, накануне преступления отпустили на 36 часов из тюрьмы. Об этом в среду, 30 мая, сообщает Politico.

Отмечается, что Герман с 2003 года имел несколько тюремных сроков за ограбление, правонарушения с наркотиками, нападение, вандализм и поджог.

В понедельник, 28 мая, он получил 36-часовой отпуск в рамках подготовки к его окончательному освобождению в 2020 году.

Во вторник его застрелила полиция после того, как он убил двух женщин-полицейских и случайного прохожего в центре Льежа. Позже стало известно, что в понедельник вечером он также убил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

Глава МИД Бельгии Жан Жамбон заявил, что решение о предоставлении Герману временного освобождения из тюрьмы «принималось не легкомысленно, и поэтому нет оснований предполагать, что произошла ошибка».

«Он уже получал 11 однодневных увольнений и 13 двухдневных увольнений из тюрьмы, которые прошли хорошо, поэтому было трудно предположить, что в 14-й раз что-то пойдет не так», - заявила министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

Жамбон также заявил, что есть признаки, что этот инцидент, возможно, был террористическим нападением и нападавший, возможно, радикализировался в тюрьме. Он добавил, что ждет результатов предварительного расследования.

Герман косвенно упоминался в отчетах по радикализации, но не входил в список лиц, склонных к терроризму.

Как сообщалось, во время стрельбы в бельгийском городе Льеж нападавший сумел разоружить полицейских и использовал их оружие против них.