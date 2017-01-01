Это была инсценировка! Журналист Аркадий Бабченко жив

Российский журналист Аркадий Бабченко, который, как сообщали украинские СМИ, правоохранительные органы и представители власти, был застрелен накануне в Киеве, жив. Об этом стало известно в ходе брифинга руководства Службы безопасности Украины (СБУ).

В ходе пресс-конференции стало известно, что убийство журналиста было инсценировано сотрудниками правоохранительных органов Украины. Более того, на брифинге появился и сам Бабченко.

«Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация», - объяснил Бабченко.

Он также рассказал, что покушение на него готовилось перед финалом футбольной Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве 26 мая. «На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я», - предположил журналист.

Как сообщалось ранее, Бабченко был застрелен 29 мая вечером на пороге своей квартиры в Киеве. Из России он уехал в начале 2017 года после угроз, поступивших в его адрес. В столице Украины он жил с августа прошлого года.

Вскоре после появления информации о гибели Бабченко премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже обвинил Россию в организации убийства. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал эти обвинения «печальной модой».

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещалнаграду ветерану АТО в размере 30 тысяч долларов.

Сам Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации. По словам журналиста, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад.