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Грибаускайте подписала договор о вступлении Литвы в ОЭСР

BNS
Литовский президент Даля Грибаускайте | Фото: JULIEN WARNAND / EPA

Литовский президент Даля Грибаускайте в среду подписала договор о вступлении страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После ратификации его в сейме Литва официально станет 36-ым членом организации, объединяющей сильнейшие экономики мира.

Литву поздравили присутствовавшие на церемонии президент Франции Эммануэль Макрон, глава ОЭСР Анхель Гурриа, сообщило президентское ведомство.

Литва - одна из стран, которые завершили процесс вступления в ОСЭР быстрее всех за всю историю этой организации. По словам Д. Грибаускайте, это свидетельствует о сплочении усилий всего государства и сильной политической воле.

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