МИД РФ о «воскресшем» Бабченко: Лучшая новость

В МИД РФ назвали «хорошей новостью» информацию о том, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого накануне сообщалось, на самом деле оказался жив.

Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что Бабченко жив, – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», – написала она.

Захарова также добавила, «то, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно».

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко оказался жив. Он появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ и извинился перед своей женой.