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Литва обескуражена историей с «убийством» Бабченко

Deutsche Welle
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс | Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины (СБУ) в целях предотвращения убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Я не понимаю таких «спецопераций«. Подобные вещи для меня непостижимы», - цитирует министра агентство BNS.

«Единственная хорошая новость в этой истории - это, конечно, то, что он жив», - добавил Линкявичюс.

Ранее организация Репортеры без границ осудила инсценировку, назвав ее «патетическим трюком».

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