Пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся в Канаде

Пассажирский поезд сошел с рельсов и перевернулся в канадской провинции Онтарио. В нем ехало 73 пассажира и семь членов экипажа, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал CBC.

Сколько именно людей получили ранения, не уточняется.

Инцидент произошел в 37 километрах к югу от города Мусони. Движение поездов на линии временно приостановлено.

Специалистам пока не удалось выяснить причины произошедшего.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как отмечает телеканал, часть пассажиров доставили в Мусони, другую — в город Кочрейн, куда направлялся поезд.